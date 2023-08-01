"У рф спорт і політика йдуть пліч-о-пліч": Латвія закликала не допускати росіян до Олімпійських ігор

У Латвії зробили заяву, яка точно не сподобається російській владі

Президент Національного олімпійського комітету Латвії Яніс Букс публічно виступив проти допуску росіян та білорусів до Олімпійських ігор у Парижі. Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував допустити росіян та білорусів до міжнародних турнірів у нейтральному статусі, але з деякими обмеженнями, проте рішення щодо участі представників країн-агресорів на Іграх-2024 поки що не прийнято.

Коментар Букса наводить insidethegames. Яніс зазначив, що рф і Білорусь не можуть брати участь в Олімпіаді навіть у нейтральному статусі, адже це буде "абсолютною неповагою до тих, кого вбили, кого вигнали зі своїх будинків".

"Нейтральний прапор ніяк не змінює статус країн-агресорок, тому що жоден спортсмен не може готуватися до Олімпіади без підтримки країни. У росії спорт і політика точно йдуть пліч-о-пліч", — сказав Букс.

Раніше повідомлялося, що глава кремля володимир путін наказав провести в рф альтернативні Олімпійські ігри. росія планує запросити на так звані "Ігри дружби" українських спортсменів.