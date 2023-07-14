У путіна цинічно поскаржилися на несправедливість щодо рф

У кремлі образилися на Міжнародний олімпійський комітет (МОК)

Прессекретар президента рф володимира путіна Дмитро Пєсков відреагував на рішення МОК не запрошувати росію на Ігри в Парижі в стандартний термін, за рік до початку змагань. МОК поки що не вирішив щодо допуску росіян та білорусів на ОІ-2024.

Відповідна заява Пєскова доступна на прокремлівському сайті ТАСС. Топчиновник рф поскаржився на несправедливість у питанні допуску росіян на Ігри в Парижі, адже майже всі країни світу отримають запрошення на Олімпіаду-2024 26 липня 2023 року.

"Ми не вважаємо його (рішення МОК) справедливим.

І ми, звичайно, вважаємо, що наші спортсмени повинні мати право виступати на міжнародних змаганнях, і для того, щоб відстоювати права наших спортсменів, ми продовжимо працювати з усіма, включаючи МОК", – заявив Пєсков.

У мережі звинуватили Пєскова в лицемірстві, адже жорсткі санкції проти російського спорту застосували лише після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року. Очікується, що рішення щодо допуску російських та білоруських атлетів буде ухвалено МОК влітку 2023 року. Напередодні МОК рекомендував міжнародним федераціям допускати представників країн-агресорів до міжнародних змагань під нейтральним прапором та з деякими обмеженнями.

Раніше МОК виключив зі свого складу Міжнародну боксерську асоціацію (IBA), яку очолює росіянин Умар Кремльов.