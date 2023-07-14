У путина цинично пожаловались на несправедливость в отношении рф

В кремле обиделись на Международный олимпийский комитет (МОК)

Пресс-секретарь президента рф владимира путина Дмитрий Песков отреагировал на решение МОК не приглашать россию на Игры в Париже в стандартный срок, за год до начала соревнований. МОК пока не решил насчет допуска россиян и белорусов на ОИ-2024.

Соответствующее заявление Пескова доступно на прокремлевском сайте ТАСС. Топ-чиновник рф пожаловался на несправедливость в вопросе допуска россиян на Игры в Париже, ведь практически все страны мира получат приглашения на Олимпиаду-2024 26 июля 2023 года

"Мы не считаем его (решение МОК) справедливым.

И мы, конечно, считаем, что наши спортсмены должны иметь право выступать на международных соревнованиях, и с тем, чтобы отстаивать права наших спортсменов, мы продолжим работать со всеми, включая МОК", – заявил Песков.

В сети обвинили Пескова в лицемерии, ведь жесткие санкции против российского спорта применили только после начала полномасштабного вторжения рф в Украину.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Ожидается, что решение по допуску российских и белорусских атлетов будет принято МОК летом 2023 года. Накануне МОК рекомендовал международным федерациям допускать представителей стран-агрессоров к международным соревнованиям под нейтральным флагом и с некоторыми ограничениями.

Ранее МОК исключил из своего состава Международную боксерскую ассоциацию (IBA), которую возглавляет россиянин Умар Кремлев.