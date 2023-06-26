"Вы понимаете, что творите?": российский чемпион обиделся на МОК

В рф хотят, чтобы к ним относились по-человечески

Международный олимпийский комитет (МОК) пока не придумал, что делать с россиянами и белорусами на Олимпиаде в Париже, однако в рф все чаще и чаще критикуют организацию, которая разрешила представителям стран-агрессоров соревноваться в нейтральном статусе.

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию из рф Денис Панкратов в интервью sports.ru раскритиковал МОК. Россиянин отметил, что если допустить атлетов из рф на Олимпиаду-2024 в нейтральном статусе, то всем и так будет понятно, что соревнуются россияне, а потому у страны нельзя отбирать флаг и гимн.

"Как зрителю мне надоела эта свистопляска. Сейчас я хочу, чтобы у нас на Олимпийских играх были и флаг, и гимн. Я не понимаю, чего вы в МОК от нас требуете. Хочется спросить: ребят, а чисто по-человечески вы вообще понимаете, что творите?

Вот допустим, наши согласятся на все условия и поедут в Париж, и я буду этому рад. Но ведь все равно все будут знать, что это русские. И вы будете точно так же свистеть на трибунах, таскать их на пресс-конференции, задавать провокационные вопросы… Ну, а зачем тогда это все? Пускай едут в национальных цветах, с флагом и гимном.

Вы боитесь бойкота со стороны Украины и других стран? Так это ваше упущение, что какие-то страны могут себе позволить бойкотировать олимпийское движение. И чтобы сохранить его, вам приходится придумывать эти дурацкие схемы", — заявил Панкратов.

Напомним, в россии решили организовать альтернативную Олимпиаду в 2024 году.

Ранее в МОК заверили, что делают все возможное, чтобы вернуть представителей стран-агрессоров в международный спорт.