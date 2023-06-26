"Ви розумієте, що творите?": російський чемпіон образився на МОК

У рф хочуть, щоб до них ставилися по-людськи

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) поки не придумав, що робити з росіянами та білорусами на Олімпіаді в Парижі, проте в росії все частіше критикують організацію, яка дозволила представникам країн-агресорів змагатися в нейтральному статусі.

Дворазовий олімпійський чемпіон з плавання з рф Денис Панкратов в інтерв’ю sports.ru розкритикував МОК. Росіянин зазначив, що якщо допустити атлетів з росії на Олімпіаду-2024 у нейтральному статусі, то всім і так буде зрозуміло, що змагаються росіяни, а тому у країни не можна відбирати прапор та гімн.

"Зараз я хочу, щоб у нас на Олімпійських іграх були і прапор, і гімн. Я не розумію, чого ви в МОК від нас вимагаєте. Хочеться запитати: хлопці, а чисто по-людськи ви взагалі розумієте що творите?

Ось припустимо, наші погодяться на всі умови і поїдуть до Парижа, і я буду радий. Але все одно всі знатимуть, що це росіяни. І ви так само свистітимете на трибунах, тягатимете їх на пресконференції, ставитимете провокаційні питання… Ну, а навіщо тоді це все? Нехай їдуть у національних кольорах, з прапором та гімном.

Ви боїтеся бойкоту з боку України та інших країн? Так це ваш прорахунок, що якісь країни можуть собі дозволити бойкотувати олімпійський рух. І щоб зберегти його, вам доводиться вигадувати ці безглузді схеми", — заявив Панкратов.

Нагадаємо, у росії вирішили організувати альтернативну Олімпіаду у 2024 році.

Раніше у МОК завірили, що роблять усе можливе, щоб повернути представників країн-агресорів до міжнародного спорту.