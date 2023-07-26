Угорщина закликала МОК допустити росіян до Олімпійських ігор

Угорський чиновник заговорив наративами кремля

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто вважає, що росіян та білорусів слід допустити до Олімпійських ігор-2024. Напередодні в рф поскаржилися на Міжнародний олімпійський комітет (МОК), який не запросив представників країн-агресорів на Ігри у Парижі.

Відповідний коментар Сіярто залишив на своїй сторінці у Facebook після зустрічі з першим віцепрезидентом МОК Нг Сер Міангом. Петер наполягає на тому, щоб усі країни повинні брати участь у змаганнях на Олімпійських іграх, адже спортсмени нібито не винні у розв’язанні воєн. Таким чином, угорський міністр повторив відомий кремлівський наратив, що "спорт — поза політикою".

"Проведення Олімпіади з повною кількістю учасників могло б допомогти у мирному вирішенні військових конфліктів, у тому числі війни в Україні.

Не кажучи вже про те, що в результаті олімпійського бойкоту програли спортсмени, які завзято тренуються і готуються протягом усього життя і не мають жодного відношення до політичних рішень.

Олімпіада має бути не про політику, а про спорт та спортсменів, Ігри мають справжню миротворчу місію”, — написав Сіярто.

Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року. Очікується, що рішення щодо допуску російських та білоруських атлетів буде ухвалено МОК влітку 2023 року. Напередодні МОК рекомендував міжнародним федераціям допускати представників країн-агресорів до міжнародних змагань під нейтральним прапором та з деякими обмеженнями.

Раніше повідомлялося, що Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) виступила проти допуску рф та Білорусі на Олімпійські ігри-2024.