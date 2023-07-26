Венгрия призвала МОК допустить россиян к Олимпийским играм

Венгерский чиновник заговорил нарративами кремля

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что россиян и белорусов следует допустить к Олимпийским играм-2024. Накануне в рф пожаловались на Международный олимпийский комитет (МОК), который не пригласил представителей стран-агрессоров на Игры в Париже.

Соответствующий комментарий Сийярто оставил на своей странице в Facebook после встречи с первым вице-президентом МОК Нг Сэр Миангом. Петер настаивает на том, чтобы все страны должны участвовать в соревнованиях на Олимпийских играх, ведь спортсмены якобы не виноваты в развязывании войн. Таким образом, венгерский министр повторил известный кремлевский нарратив, что "спорт — вне политики".

"Проведение Олимпиады с полным количеством участников могло бы помочь в мирном разрешении военных конфликтов, в том числе войны в Украине.

Не говоря уже о том, что в результате олимпийского бойкота проиграли спортсмены, упорно тренирующиеся и готовящиеся на протяжении всей жизни и не имеющие никакого отношения к политическим решениям.

Олимпиада должна быть не о политике, а о спорте и спортсменах, Игры имеют настоящую миротворческую миссию", — написал Сийярто.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Ожидается, что решение по допуску российских и белорусских атлетов будет принято МОК летом 2023 года. Накануне МОК рекомендовал международным федерациям допускать представителей стран-агрессоров к международным соревнованиям под нейтральным флагом и с некоторыми ограничениями.

Ранее сообщалось, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) выступила против допуска рф и Беларуси на Олимпийские игры-2024.