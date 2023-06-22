ПАСЕ выступила против допуска россиян и белорусов к Олимпиаде-2024

Ассамблея считает, что участие россиян и белорусов в Играх в нынешних условиях немыслимо

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проголосовала за резолюцию, где рекомендовала Международному олимпийскому комитету (МОК) запретить допуск российских и белорусских атлетов на Олимпиаду и Паралимпиаду 2024 года в Париже в любом статусе, включая и нейтральный, на чем настаивает МОК.

Об этом в Facebook сообщает член украинской делегации в ПАСЕ и нардеп Евгения Кравчук. "За" проголосовал 71 человек, "против" — четверо.

Как считает Ассамблея, участие россиян и белорусов в Играх в нынешних условиях немыслимо, и будет использоваться как инструмент пропаганды и де-факто сделает невозможным участие других спортсменов, включая украинских.

Отсутствие соответствующего строгого запрета, подчеркивает ПАСЕ, будет побуждать граждан рф поверить, что мир готов поддерживать связи с россией, несмотря на ее военную агрессию против Украины.

Также в резолюции говорится о том, что соответствующим недопущением атлетов государств-агрессоров МОК продемонстрировал бы свою приверженность ценностям Олимпиады, способствовал бы поиску мирных путей решения конфликтов и послал бы четкий сигнал руководству рф и Беларуси, что их действия имеют последствия и что международное сообщество солидарно с Украиной.

ПАСЕ призвала национальных представителей МОК, национальные и международные спортивные федерации выразить свое несогласие с предложением МОК о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в Играх в Париже даже в качестве "нейтральных спортсменов".

В документе содержится "решительный призыв" к МОК и его спортивным органам запретить российским и белорусским атлетам участвовать на Олимпиаде и Паралимпиаде в Париже, а также во всех других крупных спортивных мероприятиях, пока продолжается война против Украины.

После рекомендаций МОК о допуске россиян и белорусов к международным соревнованиям в нейтральном статусе украинские власти в ответ запретили нашим спортсменам ехать на соревнования, где выступают представители стран-агрессоров.

Позже президент Ассоциации летних Олимпийских международных федераций Франческо Риччи Битти отметил, что атлетам из стран-агрессоров не нужно будет осуждать войну против Украины, чтобы получить допуск к соревнованиям. Напомним, ранее в МОК заявляли, что делают все возможное, чтобы вернуть представителей стран-агрессоров в мировой спорт.