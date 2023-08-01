"В рф спорт и политика идут бок о бок": Латвия призвала не допускать россиян к Олимпийским играм

В Латвии сделали заявление, которое точно не понравится российским властям

Президент Национального олимпийского комитета Латвии Янис Букс публично выступил против допуска россиян и белорусов к Олимпийским играм в Париже. Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить россиян и белорусов к международным турнирам в нейтральном статусе, но с некоторыми ограничениями, однако решение по участию представителей стран-агрессоров на Играх-2024 пока не принято.

Комментарий Букса приводит insidethegames. Янис отметил, что рф и Беларусь не могут участвовать в Олимпиаде даже в нейтральном статусе, ведь это будет "абсолютным неуважением к тем, кого убили, кого выгнали из своих домов".

"Нейтральное знамя никак не меняет статус стран-агрессорок, потому что ни один спортсмен не может готовиться к Олимпиаде без поддержки страны. В россии спорт и политика точно идут бок о бок", – сказал Букс.

Ранее сообщалось, что глава кремля владимир путин приказал провести в россии альтернативные Олимпийские игры. рф планирует пригласить на так называемые "Игры дружбы" украинских спортсменов.