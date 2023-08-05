Украинский футболист забыл, за какой клуб он выступает после столкновения с соперником (видео)

Голкипер получил страшное повреждение в Греции

Вратарь "Днепра-1" Евгений Волынец рассказал, как отходил после ужасного столкновения с футболистом "Панатинаикоса" в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24.

Соответствующий комментарий Волынца доступен на YouTube-канале ПРОФУТБОЛ Digital. Евгений заявил, что потерял память после инцидента, он даже удивился, что выступает за "Днепр-1". К счастью, понемногу память начала возвращаться, а вратарь в ближайшее время вернется в строй. Ожидается, что Евгений приступит к тренировкам через неделю.

– Как мне какую помощь оказывали – это как-то пропало из памяти. Я только проснулся в скорой – и все, увидел врачей, массажиста. И так понемногу память начала возвращаться.

– И после этого все вспомнили?

– Первые минуты было тяжело, потому что я сразу спросил: "А что я в "Днепре-1" делаю?".

– Да ну.

– Увидел эмблему "Днепра-1", и мне потом массажист сказал, что я здесь играю, у нас сейчас матч в Греции. Потом уже так понемногу начал приходить в себя, – сказал Волынец.

Напомним, "Днепр-1" вылетел из Лиги чемпионов и продолжит свои выступления в еврокубках в Лиге Европы, где встретится со "Славией" (Прага).

Ранее сообщалось, что лидер команды Артем Довбик одной ногой уже в "Жироне".