"Шахтер" наказал футболиста сборной Украины, который хочет покинуть клуб

Игрок может оказаться в топ-чемпионате

В последнее время в воротах "Шахтера" стоит Дмитрий Ризнык, а не Анатолий Трубин. К слову, 2 августа Горняки упустили победу над "Вересом" (1:1) во втором туре Украинской премьер-лиги (УПЛ) после ошибки голкипера.

По информации calciomercato, дончане попросту наказали Трубина, который не хочет подписывать новый контракт с "Шахтером". В Италии считают, что 22-летний Анатолий попросту попал в немилость руководства Горняков.

Боссы клуба были не против продать игрока в "Интер", однако "Нерадзурри" не согласились платить огромные деньги за вратаря, контракт которого с дончанами истекает в 2024 году. Кроме того, существует вероятность, что Трубин уже договорился с "Интером" и перейдет в стан миланской команды следующим летом, причем совершенно бесплатно.

Теперь "Шахтер" оставляет более сильного голкипера вне состава, Трубин наблюдает за играми со скамейки запасных.

В кампании 2022/23 Трубин сыграл в 38 матчах на клубном уровне, пропустив 40 мячей, 14 игр украинец провел на "ноль".

Ранее сообщалось, что за Трубиным следит лондонский "Челси". Кроме того, "Бенфика" также нацелилась на голкипера сборной Украины.