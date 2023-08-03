Укр

"Шахтер" наказал футболиста сборной Украины, который хочет покинуть клуб

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Автор
Анатолий Трубин Новость обновлена 03 августа 2023, 20:13
Анатолий Трубин. Фото instagram.com/anatoliytrubin81

Игрок может оказаться в топ-чемпионате

В последнее время в воротах "Шахтера" стоит Дмитрий Ризнык, а не Анатолий Трубин. К слову, 2 августа Горняки упустили победу над "Вересом" (1:1) во втором туре Украинской премьер-лиги (УПЛ) после ошибки голкипера.

По информации calciomercato, дончане попросту наказали Трубина, который не хочет подписывать новый контракт с "Шахтером". В Италии считают, что 22-летний Анатолий попросту попал в немилость руководства Горняков.

Боссы клуба были не против продать игрока в "Интер", однако "Нерадзурри" не согласились платить огромные деньги за вратаря, контракт которого с дончанами истекает в 2024 году. Кроме того, существует вероятность, что Трубин уже договорился с "Интером" и перейдет в стан миланской команды следующим летом, причем совершенно бесплатно.

Теперь "Шахтер" оставляет более сильного голкипера вне состава, Трубин наблюдает за играми со скамейки запасных.

В кампании 2022/23 Трубин сыграл в 38 матчах на клубном уровне, пропустив 40 мячей, 14 игр украинец провел на "ноль".

Ранее сообщалось, что за Трубиным следит лондонский "Челси". Кроме того, "Бенфика" также нацелилась на голкипера сборной Украины.

Теги:
#Футбол #ФК Шахтер #ФК Интер (Милан) #ФК Бенфика #Анатолий Трубин