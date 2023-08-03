"Шахтар" покарав футболіста збірної України, який хоче покинути клуб

Гравець може опинитися у топчемпіонаті

Останнім часом у воротах "Шахтаря" стоїть Дмитро Різник, а не Анатолій Трубін. До речі, 2 серпня Гірники упустили перемогу над "Вересом" (1:1) у другому турі Української прем’єр-ліги (УПЛ) після помилки голкіпера.

За інформацією calciomercato, донеччани просто покарали Трубіна, який не хоче підписувати новий контракт із "Шахтарем". В Італії вважають, що 22-річний Анатолій просто потрапив у немилість керівництва Гірників.

Боси клубу були не проти продати гравця в "Інтер", проте "Нерадзуррі" не погодилися платити величезні гроші за воротаря, контракт якого з донеччанами спливає 2024 року. Крім того, існує ймовірність, що Трубін вже домовився з "Інтером" і перейде до табору міланської команди наступного літа, причому абсолютно безкоштовно.

Тепер "Шахтар" залишає сильнішого голкіпера поза складом, Трубін спостерігає за іграми з лави запасних.

У кампанії 2022/23 Трубін зіграв у 38 матчах на клубному рівні, пропустивши 40 м’ячів, 14 ігор українець провів на нуль.

Раніше повідомлялося, що за Трубіним слідкує лондонський "Челсі". Крім того, "Бенфіка" також націлилася на голкіпера збірної України.