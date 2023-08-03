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"Шахтар" покарав футболіста збірної України, який хоче покинути клуб

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Анатолій Трубін Новина оновлена 03 серпня 2023, 20:13
Анатолій Трубін. Фото instagram.com/anatoliytrubin81

Гравець може опинитися у топчемпіонаті

Останнім часом у воротах "Шахтаря" стоїть Дмитро Різник, а не Анатолій Трубін. До речі, 2 серпня Гірники упустили перемогу над "Вересом" (1:1) у другому турі Української прем’єр-ліги (УПЛ) після помилки голкіпера.

За інформацією calciomercato, донеччани просто покарали Трубіна, який не хоче підписувати новий контракт із "Шахтарем". В Італії вважають, що 22-річний Анатолій просто потрапив у немилість керівництва Гірників.

Боси клубу були не проти продати гравця в "Інтер", проте "Нерадзуррі" не погодилися платити величезні гроші за воротаря, контракт якого з донеччанами спливає 2024 року. Крім того, існує ймовірність, що Трубін вже домовився з "Інтером" і перейде до табору міланської команди наступного літа, причому абсолютно безкоштовно.

Тепер "Шахтар" залишає сильнішого голкіпера поза складом, Трубін спостерігає за іграми з лави запасних.

У кампанії 2022/23 Трубін зіграв у 38 матчах на клубному рівні, пропустивши 40 м’ячів, 14 ігор українець провів на нуль.

Раніше повідомлялося, що за Трубіним слідкує лондонський "Челсі". Крім того, "Бенфіка" також націлилася на голкіпера збірної України.

Теги:
#Футбол #ФК Шахтар #ФК Інтер (Мілан) #ФК Бенфіка #Анатолій Трубін