"Чучо" був улюбленцем публіки: талановитий футболіст загинув у пащі крокодила

Трагічні новини прийшли з Коста-Рики

Костариканський футболіст Хесус Лопес Ортіс став жертвою нападу крокодила. Раніше "Телеграф" розповідав про напад алігатора на чоловіка у Бразилії.

Про смерть 29-річного гравця аматорської команди "Депортіво Ріо Канья" повідомляє mundodeportivo. За інформацією джерела, трагедія сталася у річці Каньяс у провінції Гуанакасте.

Повідомляється, що спортсмен, у якого залишилося двоє дітей, вирішив охолонути у річці, де на нього напала рептилія. У Коста-Риці заборонено полювання на крокодилів, проте місцева поліція застрелила тварину, щоб вирвати тіло Хесуса з пащі хижака.

"Депортіво Ріо Канья" висловив свої співчуття з приводу втрати Хесуса Лопеса Ортіса, додавши, що він був скромною людиною і залишив яскравий слід у їхніх серцях. Гравець на прізвисько "Чучо" був улюбленцем публіки. Клуб також допоміг у зборі коштів на похорон футболіста.

"Як футболіст він був приголомшливим, у місті завжди відзначали його талант, лідерство на полі, манеру гри, він був еталоном для футболу Ріо-Каньяса, це втрата для всього міста", — заявив тренер загиблого Луїс Монтес.

Раніше повідомлялося про смерть відомого українського футболіста та тренера.

Нагадаємо, у липні 2023 року помер знаменитий англійський форвард, який забивав у фіналі головного єврокубка.