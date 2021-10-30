Чоловік викупався в озері з алігатором у Бразилії: відео, що з цього вийшло

Чоловік дивом вижив після нападу крокодила

У Бразилії чоловіка вкусив алігатор. Подія сталася на популярному серед туристів озері Лаго-да-Амор у місті Кампу-Гранді.

Про це повідомляє ladbible.

Очевидці розповідають, що чоловік ігнорував усі попередження про небезпеку купання у цьому місці. Коли він відплив на 30 метрів від берега, до нього наближався алігатор. Незважаючи на спроби швидше доплисти до берега, крокодил виявився спритнішим і напав на чоловіка, намагаючись розірвати його на шматки.

За щасливим збігом обставин, маневр крокодила не вдався, і чоловік зміг вибратися з води – із закривавленою рукою та переляканим обличчям. Пізніше постраждалий зазначив, що не знав про алігаторів у цьому озері.

У свою чергу власник кіоску, що знаходиться поряд, розповів, що це була перша людина, яка зайшла в озеро Лаго-да-Амор протягом останніх п’яти років. За його словами, іноді туристи намагаються купуватись у цій водоймі, але після того, як дізнаються, що там живуть алігатори і в ній дуже брудна вода, відмовляються від ідеї.

Місцеві ЗМІ також повідомляють, що до місця пригоди приїхала швидка допомога. У лікарню чоловіка не забрали, оскільки він відбувся незначними травмами.

Одному з очевидців вдалося зняти на відео момент нападу алігатора на чоловіка:

Нагадаємо, у США алігатор накинувся на дресирувальницю, коли та відкрила тераріум, щоб його погодувати. Все це відбувалося на очах дітей, які прийшли подивитися на рептилію під час дитячого свята.