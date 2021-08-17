У США алігатор накинувся на дресирувальницю на очах у дітей (відео)

Чергове нагадування, що мати справу з дикими тваринами завжди небезпечно.

У штаті Юта (США) алігатор накинувся на дресирувальницю, коли та відкрила тераріум, щоб його погодувати. Все це відбувалося на очах дітей, які прийшли подивитися на рептилію під час дитячого свята.

Про це пише Q13 FOX.

На кадрах видно, що алігатор вибрався з води на платформу перед склом. Щоб зігнати його назад в воду до нього підійшла дресирувальниця, яка подала тварині команду відійти назад. Однак замість того, рептилія кинулася на жінку і схопила її за руку.

Двометровому звірові не склало труднощів витягти дресирувальницю в басейн.

На відео показано, як рептилія кілька разів перевертається у воді, такі рухи вони роблять, щоб відірвати від жертви шматки мʼяса, але жінці вдалося уникнути важких травм завдяки тому, що вона вчасно встигла обхопити голову алігатора ногами.

На допомогу жінці прийшов один з присутніх залі чоловіків, він кинувся в воду і схопив тварину за шию.

Лише після цього руку дресирувальниці вдалося звільнити.

Відзначається, що жінка важких травм не отримала і приймає антибіотики, проте все могло закінчиться інакше, якби їй ніхто не прийшов на допомогу.

Як повідомлялося раніше, в одному з озер на Арабатській Стрілці рибалки помітили крокодила. Однак поки до місця прибули правоохоронці, тварина вже померло.