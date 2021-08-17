В США аллигатор набросился на дрессировщицу на глазах у детей (видео)

Очередное напоминание, что иметь дело с дикими животными всегда опасно.

В штате Юта (США) аллигатор набросился на дрессировщицу, когда та открыла террариум, чтобы его покормить. Все это происходило на глазах детей, пришедших посмотреть на рептилию во время детского праздника.

Об этом пишет Q13 FOX.

На кадрах видно, что аллигатор выбрался из воды на платформу перед стеклом, чтобы согнать его обратно в воду к нему подошла дрессировщица, которая подала животному команду отойти назад. Однако вместо того, рептилия бросилась на женщину и схватила ее за руку.

Двухметровому зверю не составило труда втащить дрессировщицу в бассейн.

На видео показано, как рептилия несколько раз переворачивается в воде, такие движения они совершают, чтобы оторвать от добычи куски мяса, но женщине удалось избежать тяжелых травм благодаря тому, что она вовремя успела обхватить голову аллигатора ногами.

На помощь женщине пришел один из находящихся в зале мужчин, он бросился в воду и схватил животное за шею.

Лишь после этого руку дрессировщицы удалось освободить.

Отмечается, что женщина тяжелых травм не получила и принимает антибиотики, однако все могло закончится по другому, если бы ей никто не пришел на помощь.

Как сообщалось ранее, в одном из озер на Арабатской Стрелке рыбаки заметили крокодила. Однако пока к месту прибыли правоохранители, животное уже скончалось.