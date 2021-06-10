Заставила хищника разомкнуть челюсти: отважная женщина отбила сестру-близнеца от крокодила (фото)

Сестры-близнецы Мелисса и Джорджия Лори (Melissa and Georgia Laurie) из Беркшира (Великобритания) плавали днем в лагуне в Мексике, примерно в 10 милях от популярного среди британских отдыхающих курорта для серфинга Пуэрто-Эскондидо, когда на одну из сестер – Мелиссу, - напал крокодил.

Об этом сообщает британский таблоид Daily Mirror.

"Увидев свою сестру Мелиссу в пасти рептилии во время плавания, героическая Джорджия немедленно поплыла навстречу и трижды сразилась с хищником, прежде чем спасла свою сестру-близнеца", - говорится в заметке.

Издание пишет, что 28-летняя девушка начала бить крокодила, чтобы освободить свою сестру, на которую напал зверь.

В итоге ей удалось спасти свою сестру, но обе они получили сильные травмы: обе они находятся в больнице - Мелисса в искусственной коме, и травмы Джорджии также вызывают беспокойство врачей.

"Что ясно, так это то, что состояние Мэл "хрупкое", поскольку у нее был открытый перелом запястья, разрывы органов/внутреннее кровотечение и вода в легких", - приводит издание слова старшей сестры близняшек – Ханы Лори (Hana Laurie).

По ее словам, врачи очень обеспокоены тем, что Мелисса заразится инфекцией (как и ранами Джорджии), и прописали им внутривенные антибиотики.

"Мелисса была помещена в медицинскую кому и остается в этом состоянии, пока врачи пытаются слить жидкость и дать ей возможность дышать самостоятельно", - добавила сестра.

Хана сказала, что семья переполнена гордостью за то, что Джорджии удалось спасти ее сестру.

Пара проходит лечение в больнице в Мексике, а у Джорджии травмы рук.

Близнецы работали волонтерами с животными в деревне и отдыхали, когда на них напал крокодил.

Представитель министерства иностранных дел по делам Содружества и развития заявила: "Мы поддерживаем семью двух британских женщин, которые находятся в больнице в Мексике, и поддерживаем контакты с местными властями".

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