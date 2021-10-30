Мужчина искупался в озере с аллигатором в Бразилии: видео, что с этого вышло

Мужчина чудом выжил после нападения крокодила

В Бразилии мужчину укусил аллигатор. Происшествие произошло на популярном среди туристов озере Лаго-да-Амор в городе Кампу-Гранди.

Об этом сообщает ladbible.

Очевидцы рассказывают, что мужчина игнорировал все предупреждения об опасности купания в этом месте. Когда он отплыл на 30 метров от берега, к нему стал приближаться аллигатор. Несмотря на попытки скорее доплыть до берега, крокодил оказался более ловким и напал на мужчину, пытаясь разорвать его на куски.

По счастливому стечению обстоятельств, маневр крокодила не удался, и мужчина смог выбраться из воды – с окровавленной рукой и испуганным лицом. Позже пострадавший отметил, что не знал об аллигаторах в этом озере.

В свою очередь владелец киоска, находящегося рядом, рассказал, что это был первый человек, который зашел в озеро Лаго-да-Амор за последние пять лет. По его словам, иногда туристы пытаются покупаться в этом водоеме, но после того, как узнают, что там живут аллигаторы и в нем очень грязная вода, отказываются от идеи.

Местные СМИ также сообщают, что на место происшествия приехала скорая помощь. В больницу мужчину не забрали, так как он отделался незначительными травмами.

Одному из очевидцев удалось снять на видео момент нападения аллигатора на мужчину:

Напомним, в США аллигатор набросился на дрессировщицу, когда та открыла террариум, чтобы его покормить. Все это происходило на глазах детей, пришедших посмотреть на рептилию во время детского праздника.