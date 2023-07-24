Забивав переможний гол у фіналі єврокубка: помер легендарний англійський футболіст

Знаменитий нападник прославився, виступаючи за "Ноттінгем Форест"

У понеділок, 24 липня, помер колишній футболіст збірної Англії та легенда "Ноттінгем Форест" Тревор Френсіс. Напередодні не стало відомого українського футболіста та тренера.

Про смерть 69-річного Френсіса повідомляє пресслужба "Ноттінгем Форест" у Twitter. Тревор помер у своєму будинку в Марбельї (Іспанія).

"Ноттінгем Форест" глибоко засмучений звісткою про смерть дворазового володаря Кубка європейських чемпіонів Тревора Френсіса. Справжня клубна легенда, яку ніколи не забудуть”, – йдеться у повідомленні від клубу.

Протягом ігрової кар’єри Френсіс виступав за "Бірмінгем", "Ноттінгем Форест", "Манчестер Сіті", "Сампдорію", "Рейнджерс" (Глазго), КПР та "Шефілд". Разом із "Ноттінгемом" він виграв два Кубки європейських чемпіонів, Суперкубок УЄФА. Також на його рахунку перемоги у Кубку шотландської ліги, Кубку Італії та Кубку футбольної ліги. На рахунку Тревора переможний гол у фіналі КЄЧ сезону 1978/79 у грі проти "Мальме" — 1:0.

Як тренер колишній нападник працював в англійських клубах: КПР, "Шефілд Венсдей", "Бірмінгем" та "Крістал Пелас".

Нагадаємо, на початку липня не стало знаменитого футболіста "Барселони", "Інтера" та збірної Іспанії Луїса Суареса Мірамонтеса.

Раніше повідомлялося про смерть відомого українського футболіста Дмитра Каряки.