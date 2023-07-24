Забивал победный гол в финале еврокубка: умер легендарный английский футболист

Знаменитый нападающий прославился, выступая за "Ноттингем Форест"

В понедельник, 24 июля, умер бывший футболист сборной Англии и легенда "Ноттингем Форест" Тревор Фрэнсис. Накануне не стало известного украинского футболиста и тренера.

О смерти 69-летнего Фрэнсиса сообщает пресс-служба "Ноттингем Форест" в Twitter. Тревор скончался в своем доме в Марбелье (Испания).

"Ноттингем Форест" глубоко опечален известием о кончине двукратного обладателя Кубка европейских чемпионов Тревора Фрэнсиса. Настоящая клубная легенда, которую никогда не забудут", — гласит сообщение от пресс-службы команды.

На протяжении игровой карьеры Фрэнсис выступал за "Бирмингем", "Ноттингем Форест", "Манчестер Сити", "Сампдорию", "Рейнджерс" (Глазго), КПР и "Шеффилд". Вместе с "Ноттингемом" он выиграл два Кубка европейских чемпионов, Суперкубок УЕФА. Также на его счету победы в Кубке шотландской лиги, Кубке Италии и Кубке футбольной лиги. На счету Тревора победный гол в финале КЕЧ сезона 1978/79 в игре против "Мальме" — 1:0.

В качестве тренера бывший нападающий работал в английских клубах: КПР, "Шеффилд Уэнсдей", "Бирмингем" и "Кристал Пэлас".

Напомним, в начале июля не стало знаменитого футболиста "Барселоны", "Интера" и сборной Испании Луиса Суареса Мирамонтеса.

Ранее сообщалось о смерти известного украинского футболиста Дмитрия Каряки.