Был легендой львовских "Карпат": умер известный украинский футболист

Вместе с ним "Карпаты" побеждали в Кубке СССР в 1969 году

Умер известный украинский футболист и тренер Богдан Грещак.

Трагической новостью в своем Facebook поделился журналист Александр Паук.

"Грещак Богдан Михайлович 31.03.1944 – 17.07.2023. Прощай Друг и прости!" — написал он.

О причинах смерти 79-летнего экс-футболиста не сообщается.

Богдан Грещак был воспитанником тернопольской футбольной школы. Карьеру он начинал в составе местного "Авангарда", после чего поиграл за львовский СКА и московский ЦСКА.

В 1967 году после вояжа в россию он вернулся в Украину и защищал цвета львовских "Карпат", за который он отыграл шесть сезонов. В общей сложности он провел 169 матчей и записал в свой актив 24 гола.

Вместе с ним "Карпаты" побеждали в Кубке СССР в 1969 году. В 1970 и 1971 году Богдана Грещака включили в рейтинг 33 лучших футболистов Украины. В 1971 году он был включен в список лучших футболистов СССР.

После завершения профессиональной карьеры, которая длилась до 29-летнего возраста, он пошел работать тренером детских и юношеских команд.

Ранее "Телеграф" писал о том, что на войне с оккупантами погиб известный футболист.