Был одним из лучших игроков чемпионата: на войне погиб известный футболист

Футболист пошел на войну с первых ее дней

На войне с российскими оккупантами, которая длится уже более 500 дней, погиб 37-летний украинский футболист Григорий Брачишин.

Об этом сообщили в Бучанской районной ассоциации футбола в Facebook.

Там отметили, что погибший спортсмен был гордостью местного футбола.

"Он был капитаном "Чайки", одним из лучших игроков чемпионата в составе ФК "Гостиный Двор"… Был обладателем кубка Украины среди аматоров, чемпионом и обладателем кубка Киевской области, чемпионом и обладателем кубка Киево-Святошинского района, а еще – настоящим человеком, футбольным джентльменом, честным бойцом… Слава Герою… Склоняем головы…", – говорится в сообщении.

По уточненным данным, Григорий Брачишин погиб в результате артиллерийского удара в Донецкой области. Трагедия произошла месяц назад, когда защитник ехал за ранеными побратимами. Его тело удалось найти только сейчас.

Талантливый футболист вырос во Львове. Он является воспитанником школы львовских "Карпат", на его счету есть выступления за вторую команду клуба. Также наш защитник играл за "Галичина-Карпаты" (Львов), "Оболонь 2" (Киев), СК "Чайка" (Петропавловская Борщаговка), ФК "Гостиный Двор" (Вишневое), а также за ФК "Синьковичи" и "Карпаты-Каменка" (Каменка-Бугская).

По словам друзей погибшего, он отправился на войну сразу после начала полномасштабного вторжения. Сперва он был добровольцем, после чего подписал контракт с ВСУ.

Ранее "Телеграф" писал о том, что известный футболист потерял на войне отца.