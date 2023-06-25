Ему было всего 45: скончался известный на всю Европу футболист (видео)

В мире спорта произошла очередная трагедия

Бывший футболист сборной Бельгии Седрик Руссель скончался в возрасте 45 лет.

Об этом пишет бельгийское издание hln.be.

По данным источника, известному спортсмену внезапно стало плохо, когда он сидел на террасе кафе. На место оперативно прибыла бригада медиков, которые на протяжении часа пытались спасти жизнь Русселя. К большому несчастью, все их старания оказались напрасными — футболист скончался.

Популярность Седрик Руссель получил в начале 2000-х годов. В 2003 году он выступал за бельгийский "Монс", в составе которого он стал лучшим бомбардиром национального первенства. Своей яркой игрой он привлек внимание тренерского штаба главной команды страны, получив вызов в сборную.

Также нападающий успел поиграть за английские "Ковентри" и "Вулверхэмптон", итальянскую "Брешию" и другие европейские клубы. Только в Бельгии он сменил пять коллективов.

Голы Русселя за "Ковентри"

В составе сборной Бельгии он провел три встречи в рамках отборочного цикла чемпионата Европы-2004.

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