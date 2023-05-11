Боксер умер от полученных травм после успеха в бою с непобедимым соперником (видео)

Спортсмену было 22 года

Подававший надежды боксер Кеннет Эгано (7-1, 3 КО) скончался от травм, полученных во время победного поединка против до сих пор не знавшего поражений Джейсона Факуларина (4-1, 4 КО). В конце 2022 года после нокаута скончался мексиканский боец Мойзес Фуэнтес.

Как сообщает BoxingScene, бой состоялся в Имусе, Филиппины 6 мая. Вечер бокса организовал легендарный чемпион в нескольких весовых категориях Мэнни Пакьяо.

По завершении поединка 22-летний Эгано упал в своем углу ринга в ожидании подсчета очков. Его увезли на носилках в больницу, где он был немедленно введен в кому вследствие кровоизлияния в мозг.

Врачи, услуги которых вызвался оплатить Пакьяо, не смогли спасти боксера. Спустя четыре дня он умер. По случаю кончины спортсмена свои соболезнования выразили и Пакьяо, и Факуларин.

Ранее после первого поражения в профессиональном боксе скончался Луис Киньонес.

Также сообщалось, что после поединка в Зимбабве ушел из жизни еще один боксер.