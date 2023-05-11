Боксер помер від отриманих травм після успіху у бою з непереможним суперником (відео)

Спортсменові було 22 роки

Боксер Кеннет Егано (7-1, 3 КО), що подавав надії, помер від травм, отриманих під час переможного поєдинку проти Джейсона Факуларіна, який досі не знав поразок (4-1, 4 КО). Наприкінці 2022 року після нокауту помер мексиканський боєць Мойзес Фуентес.

Як повідомляє BoxingScene, бій відбувся в Імусі, Філіппіни 6 травня. Вечір боксу організував легендарний чемпіон в кількох вагових категоріях Менні Пак'яо.

Після завершення поєдинку 22-річний Егано впав у своєму кутку рингу в очікуванні підрахунку очок. Його відвезли на ношах до лікарні, де негайно ввели в кому внаслідок крововиливу в мозок.

Лікарі, послуги яких зголосився сплатити Пак’яо, не змогли врятувати боксера. Через чотири дні він помер. Свої співчуття висловили і Пак'яо, і Факуларін.

Раніше після першої поразки в професійному боксі помер Луїс Кіньонес.

Також повідомлялося, що після поєдинку в Зімбабве пішов із життя ще один боксер.