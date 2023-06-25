Йому було лише 45: помер відомий на всю Європу футболіст (відео)

У світі спорту сталася чергова трагедія

Колишній футболіст збірної Бельгії Седрік Руссель помер у віці 45 років.

Про це пише бельгійське видання hln.be.

За даними джерела, відомому спортсмену раптово погано стало, коли він сидів на терасі кафе. На місце оперативно прибула бригада медиків, які упродовж години намагалися врятувати життя Русселя. На превеликий жаль, усі їхні старання виявилися марними — футболіст помер.

Популярність Седрік Руссель отримав на початку 2000-х років. У 2003 році він виступав за бельгійський "Монс", у складі якого він став найкращим бомбардиром національної першості. Своєю яскравою грою він привернув увагу тренерського штабу головної команди країни, отримавши виклик у збірну.

Також нападник встиг пограти за англійські "Ковентрі" та "Вулверхемптон", італійську "Брешію" та інші європейські клуби. Лише у Бельгії він змінив п’ять колективів.

Голи Русселя за "Ковентрі"

У складі збірної Бельгії він провів три зустрічі у рамках відбірного циклу чемпіонату Європи-2004.

Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно не стало відомого екс-футболіста збірної України Павла Шкапенка.