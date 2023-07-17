Був легендою львівських "Карпат": помер відомий український футболіст

Разом з ним "Карпати" перемагали у Кубку СРСР у 1969 році

Помер відомий український футболіст та тренер Богдан Грещак.

Трагічною новиною у своєму Facebook поділився журналіст Олександр Паук.

"Грещак Богдан Михайлович 31.03.1944 – 17.07.2023. Прощай Друже і прости!" — Написав він.

Про причини смерті 79-річного екс-футболіста не повідомляється.

Богдан Грещак був вихованцем тернопільської футбольної школи. Кар’єру він розпочинав у складі місцевого "Авангарду", після чого пограв за львівський СКА та московський ЦСКА.

1967 року після вояжу до Росії він повернувся до України та захищав кольори львівських "Карпат", за який він відіграв шість сезонів. Загалом він провів 169 матчів і записав у свій актив 24 голи.

Разом з ним "Карпати" перемагали у Кубку СРСР 1969 року. У 1970 та 1971 році Богдана Грещака включили до рейтингу 33 найкращих футболістів України. У 1971 році він був включений до списку найкращих футболістів СРСР.

Після завершення професійної кар’єри, яка тривала до 29-річного віку, він пішов працювати тренером дитячих та юнацьких команд.

Раніше Телеграф писав про те, що на війні з окупантами загинув відомий футболіст.