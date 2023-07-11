Був одним із найкращих гравців чемпіонату: на війні загинув відомий футболіст

Футболіст пішов на війну з перших її днів

На війні з російськими окупантами, яка триває вже понад 500 днів, загинув 37-річний український футболіст Григорій Брачишин.

Про це повідомили у Бучанській районній асоціації футболу у Facebook.

Там наголосили, що загиблий спортсмен був гордістю місцевого футболу.

"Він був капітаном "Чайки", одним із найкращих гравців чемпіонату у складі ФК "Гостиний Двір"... Був володарем кубка України серед аматорів, чемпіоном та володарем кубка Київської області, чемпіоном та володарем кубка Києво-Святошинського району, а ще – справжньою людиною, футбольним джентльменом, чесним бійцем... Слава Герою... Схиляємо голови...", – йдеться у повідомленні.

За уточненими даними, Григорій Брачишин загинув внаслідок артилерійського удару на Донеччині. Трагедія сталася місяць тому, коли захисник їхав за пораненими побратимами. Його тіло вдалося знайти лише зараз.

Талановитий футболіст виріс у Львові. Він є вихованцем школи львівських "Карпат", на його рахунку виступи за другу команду клубу. Також наш захисник грав за "Галичина-Карпати" (Львів), "Оболонь 2" (Київ), СК "Чайка" (Петропавлівська Борщагівка), ФК "Гостинний Двір" (Вишневе), а також за ФК "Синьковичі" та "Карпати -Кам’янка" (Кам’янка-Бузька).

За словами друзів загиблого, він вирушив на війну одразу після початку повномасштабного вторгнення. Спершу він був добровольцем, після чого підписав контракт із ЗСУ.

Раніше "Телеграф" писав, що відомий футболіст втратив на війні батька.