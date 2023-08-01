На війні проти рф загинула колишня футзалістка збірної України
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У захисниці України залишився син
На війні проти російських окупантів загинула колишня футзалістка збірної України Елеонора Мальцева. У квітні стало відомо про загибель на фронті знаменитого українського футзаліста.
Про смерть 34-річної спортсменки повідомляє пресслужба Асоціації футзалу України у Facebook. У захисниці України залишився син. Під час спортивної кар’єри Елеонора виступала за "Біличанку" із Коцюбинського (Київська область), а також за національну команду. Подробиці загибелі Мальцевої не повідомляються.
"Прийшла сумна звістка в наше селище.
Наша односельчанка, наша військова дівчинка, наша футзалісточка Елеонора Мальцева відлетіла хмаринкою в небо.
Дякую Елічка тобі за все.
Слава Героїні!
Герої не вмирають!
Вічна пам'ять, Царство небесне.
Скільки ще ця клята війна може забирати", — написала у Facebook односельчанка Мальцевої Галина Гурська.
Нагадаємо, у бою проти російських окупантів загинув футзаліст Олександр Тихонець. Він виступав за юнацьку команду "Сокіл" Хмельницький, його другу команду "Сокіл-2" та "Славуту". Раніше життя за Україну віддав футболіст Григорій Брачишин.