На війні проти рф загинула колишня футзалістка збірної України

У захисниці України залишився син

На війні проти російських окупантів загинула колишня футзалістка збірної України Елеонора Мальцева. У квітні стало відомо про загибель на фронті знаменитого українського футзаліста.

Про смерть 34-річної спортсменки повідомляє пресслужба Асоціації футзалу України у Facebook. У захисниці України залишився син. Під час спортивної кар’єри Елеонора виступала за "Біличанку" із Коцюбинського (Київська область), а також за національну команду. Подробиці загибелі Мальцевої не повідомляються.

"Прийшла сумна звістка в наше селище.

Наша односельчанка, наша військова дівчинка, наша футзалісточка Елеонора Мальцева відлетіла хмаринкою в небо.

Дякую Елічка тобі за все.

Слава Героїні!

Герої не вмирають!

Вічна пам'ять, Царство небесне.

Скільки ще ця клята війна може забирати", — написала у Facebook односельчанка Мальцевої Галина Гурська.

Нагадаємо, у бою проти російських окупантів загинув футзаліст Олександр Тихонець. Він виступав за юнацьку команду "Сокіл" Хмельницький, його другу команду "Сокіл-2" та "Славуту". Раніше життя за Україну віддав футболіст Григорій Брачишин.