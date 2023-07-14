На фронті, захищаючи Україну, загинув воїн-важкоатлет, нащадок найсильнішої людини світу

Захисник України пишався спорідненістю з відомим силачем

У боях під Кремінною (Луганська область) загинув український воїн-важкоатлет Іван Завольський. У квітні життя за Україну віддав майстер спорту з важкої атлетики, морпіх Валентин Коноводов.

Про смерть Героя повідомила пресслужба Ужгородської міської ради у Facebook. Старший стрілець 4-го десантно-штурмового відділення 95-ї десантно-штурмової бригади загинув 25 червня.

Іван Завольський був нащадком Фірцака-Кротона, найсильнішої людини ХХ століття. Він пишався цим і сам мав спортивні досягнення та гарну фізичну форму. Спорт був невід’ємною частиною його життя, Іван займав призові місця та завоював звання кандидата майстра спорту з важкої атлетики.

Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Завольський був волонтером і допомагав постраждалим. Пізніше він вирішив піти на фронт, де мав позивний "Танк". Героя поховали в Ужгороді 4 липня.

Довідка: Фірцак-Кротон (Іван Сила) — український борець, боксер, боєць вільного стилю, силач, артист цирку. В 1928 був визнаний найсильнішою людиною планети. Деякі його силові трюки й досі не можуть повторити.

Нагадаємо, на війні з російськими окупантами загинув важкоатлет-кулеметник Ігор Дорошенко. Також у боях на Донбасі російські загарбники вбили кандидата у майстри спорту України з бодибілдингу, молодшого сержанта Євгена Бондаренка.