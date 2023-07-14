На фронте, защищая Украину, погиб воин-тяжелоатлет, потомок сильнейшего человека мира
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1069
Защитник Украины гордился родством с известным силачем
В боях под Кременной (Луганская область) погиб украинский воин-тяжелоатлет Иван Завольский. В апреле жизнь за Украину отдал мастер спорта по тяжелой атлетике, морпех Валентин Коноводов.
О смерти Героя сообщила пресс-служба Ужгородского городского совета в Facebook. Старший стрелок 4-го десантно-штурмового отделения 95-й десантно-штурмовой бригады погиб 25 июня.
Иван Завольский был потомком Фирцака-Кротона, сильнейшего человека ХХ века. Он гордился этим и сам имел спортивные достижения и хорошую физическую форму. Спорт был неотъемлемой частью его жизни, Иван занимал призовые места и завоевал звание кандидата мастера спорта по тяжелой атлетике.
После начала полномасштабного вторжения рф в Украину Завольский был волонтером и помогал пострадавшим. Позднее он решил пойти на фронт, где имел позывной "Танк". Героя похоронили в Ужгороде 4 июля.
Справка: Фирцак-Кротон (Иван Сила) — украинский борец, боксер, боец свободного стиля, силач, артист цирка. В 1928 году был признан сильнейшим человеком планеты. Некоторые его силовые трюки до сих пор не могут повторить.
Напомним, на войне с российскими оккупантами погиб тяжелоатлет-пулеметчик Игорь Дорошенко. Также в боях на Донбассе российские захватчики убили кандидата в мастера спорта Украины по бодибилдингу, младшего сержанта Евгения Бондаренко.