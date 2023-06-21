На війні з росією в один день загинули представник ультрас та двоє українських спортсменів

Атлети воювали в складі одного батальйону

У бою проти російських окупантів свої життя віддали представник ультрас Ярослав Холмогоров та одразу двоє українських спортсменів — Михайло Мовчан та Олександр Тихонець. Днями на фронті в Запорізькій області загинув футбольний та футзальний арбітр Богдан Дідух.

Про смерть фаната та атлетів повідомляє українська захисниця Анастасія Васильченко у Facebook. Усі троє служили служили в протитанковому батальйоні 3-ї ОШБр та загинули 19 червня під Бахмутом.

Холмогоров був командиром взводу 1-ї роти та відомий як фанат київського ЦСКА. З початком повномасштабного вторгнення росії він брав участь в обороні Києва, після чого воював на Запорізькому та Донецькому напрямах. У нього залишилися дружина та двоє дітей.

Мовчан служив командиром відділення та був майстром спорту зі спортивного туризму. У героя залишилася мати. Тихонець був футзалістом і виступав за юнацьку команду "Сокіл" Хмельницький, його другу команду "Сокіл-2" та "Славуту".

Усі охочі допомогти сім’ям загиблих можуть скористатися номерами банківських карток, які вказані в пості Анастасії Васильченко.

Раніше на фронті окупанти вбили брата футболіста "Динамо" та збірної України.

Перед цим повідомляли, що на війні проти російських окупантів загинув воїн Максим Максименко, який був фанатом київського "Динамо". Герой віддав життя за батьківщину під Бахмутом (Донецька область).

Нагадаємо, ім’ям ексфутболіста "Динамо" Сергія Баланчука, який загинув на війні проти окупантів, назвуть вулицю в ізраїльському місті.