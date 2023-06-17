"В душі просто порожнеча": на війні за Україну своє життя віддав футбольний арбітр

Герой загинув 13 червня

Футбольний та футзальний арбітр Богдан Дідух загинув під час виконання бойових дій в складі ЗСУ у Запорізькій області. 11 червня на війні з російським агресором загинув уболівальник київського "Динамо" Максим "Кинжал" Бурдусь.

Про смерть Дідуха повідомляють його колега-суддя Олексій Лішик та Управління спорту Львова у Facebook. Зазначається, що рефері помер 13 червня.

Головний Арбітр Федерації футболу Кам’янка-Бузького району Львівської області мав звання молодшого сержанта та воював у складі 1 ОБМП (окремого батальйону морської піхоти) 36 БрМП.

В Дідуха залишилися дружина, дочка, батьки та брат.

"Друг, куме, брате! У душі просто порожнеча… Ти був кращим! Спочивай з Богом… Вічна пам’ять, Герою!", — написав Лішик.

Раніше на фронті окупанти вбили брата футболіста Біло-Синіх та збірної України.

Перед цим повідомляли, що на війні проти російських окупантів загинув воїн Максим Максименко, який був фанатом київського "Динамо". Герой віддав життя за Батьківщину (Донецька область).

Нагадаємо, ім’ям ексфутболіста "Динамо" Сергія Баланчука, який загинув на війні проти окупантів, назвуть вулицю в ізраїльському місті.