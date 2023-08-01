На войне против рф погибла бывшая футзалистка сборной Украины

У защитницы Украины остался сын

На войне против российских оккупантов погибла бывшая футзалистка сборной Украины Элеонора Мальцева. В апреле стало известно о гибели на фронте знаменитого украинского футзалиста.

О смерти 34-летней спортсменки сообщает пресс-служба Ассоциация футзала Украины в Facebook. У защитницы Украины остался сын. Во время спортивной карьеры Элеонора выступала за "Беличанку" из Коцюбинского (Киевская область), а также за национальную команду. Подробности гибели Мальцевой не сообщаются.

"Пришло печальное известие в наш поселок.

Наша односельчанка, наша военная девочка, наша футзалисточка Элеонора Мальцева улетела облачком в небо.

Спасибо Эличка тебе за все.

Слава Героини!

Герои не умирают!

Вечная память, Царство небесное.

Сколько еще эта проклятая война может забирать", — написала в Facebook односельчанка Мальцевой Галина Гурская.

Напомним, в бою против российских оккупантов погиб футзалист Александр Тихонец. Он выступал за юношескую команду "Сокол" Хмельницкий, его вторую команду "Сокол-2" и "Славуту". Ранее жизнь за Украину отдал футболист Григорий Брачишин.