На войне против рф погибла бывшая футзалистка сборной Украины
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У защитницы Украины остался сын
На войне против российских оккупантов погибла бывшая футзалистка сборной Украины Элеонора Мальцева. В апреле стало известно о гибели на фронте знаменитого украинского футзалиста.
О смерти 34-летней спортсменки сообщает пресс-служба Ассоциация футзала Украины в Facebook. У защитницы Украины остался сын. Во время спортивной карьеры Элеонора выступала за "Беличанку" из Коцюбинского (Киевская область), а также за национальную команду. Подробности гибели Мальцевой не сообщаются.
"Пришло печальное известие в наш поселок.
Наша односельчанка, наша военная девочка, наша футзалисточка Элеонора Мальцева улетела облачком в небо.
Спасибо Эличка тебе за все.
Слава Героини!
Герои не умирают!
Вечная память, Царство небесное.
Сколько еще эта проклятая война может забирать", — написала в Facebook односельчанка Мальцевой Галина Гурская.
Напомним, в бою против российских оккупантов погиб футзалист Александр Тихонец. Он выступал за юношескую команду "Сокол" Хмельницкий, его вторую команду "Сокол-2" и "Славуту". Ранее жизнь за Украину отдал футболист Григорий Брачишин.