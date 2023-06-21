На войне с россией в один день погибли представитель ультрас и двое украинских спортсменов

Атлеты воевали в составе одного батальона

В бою против российских оккупантов свои жизни отдали представитель ультрас Ярослав Холмогоров и сразу двое украинских спортсменов — Михаил Мовчан и Александр Тихонец. На днях на фронте в Запорожской области погиб футбольный и футзальный арбитр Богдан Дидух.

О смерти фаната и атлетов сообщает украинская защитница Анастасия Васильченко в Facebook. Все трое служили служили в противотанковом батальоне 3-й ОШБр и погибли 19 июня под Бахмутом.

Холмогоров был командиром взвода 1-й роты и известен как фанат киевского ЦСКА. С началом полномасштабного вторжения рф он участвовал в обороне Киева, после чего воевал на Запорожском и Донецком направлениях. У него остались жена и двое детей.

Мовчан служил командиром отделения и был мастером спорта по спортивному туризму. У героя осталась мать. Тихонец был футзалистом и выступал за юношескую команду "Сокол" Хмельницкий, его вторую команду "Сокол-2" и "Славуту".

Все желающие помочь семьям погибших могут воспользоваться номерами банковских карточек, которые указаны в посте Анастасии Васильченко.

Ранее на фронте оккупанты убили брата футболиста "Динамо" и сборной Украины.

Перед этим сообщалось, что на войне против российских оккупантов погиб воин Максим Максименко, который был фанатом киевского "Динамо". Герой отдал жизнь за родину под Бахмутом (Донецкая область).

Напомним, именем экс-футболиста "Динамо" Сергея Баланчука, который погиб на войне против оккупантов, назовут улицу в израильском городе.