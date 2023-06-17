"В душе просто пустота": на войне за Украину свою жизнь отдал футбольный арбитр

Герой погиб 13 июня

Футбольный и футзальный арбитр Богдан Дидух погиб во время выполнения боевых действий за ВСУ в Запорожской области. 11 июня на войне с российским агрессором погиб болельщик киевского "Динамо" Максим "Кинжал" Бурдусь.

О смерти Дидуха сообщают его коллега-судья Алексей Лишик и Управление спорта Львова в Facebook. Отмечается, что рефери скончался 13 июня.

Главный Арбитр Федерации футбола Каменка-Бугского района Львовской области имел звание младшего сержанта и воевал в составе 1 ОБМП (отдельного батальона морской пехоты) 36 БрМП.

У Дидуха остались жена, дочь, родители и брат.

"Друг, кум, брат! В душе просто пустота… Ты был лучшим! Покойся с Богом… Вечная память, Герой!", — написал Лишик.

Ранее на фронте оккупанты убили брата футболиста Бело-синих и сборной Украины.

Перед этим сообщалось, что на войне против российских оккупантов погиб воин Максим Максименко, который был фанатом киевского "Динамо". Герой отдал жизнь за родину под Бахмутом (Донецкая область).

Напомним, именем экс-футболиста "Динамо" Сергея Баланчука, который погиб на войне против оккупантов, назовут улицу в израильском городе.