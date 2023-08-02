"Шахтар" наздогнала карма за підлий гол у чемпіонаті України (відео)

Гірники забили скандальний гол

У середу, 2 серпня, донецький "Шахтар" провів гостьовий матч 2-го туру Української прем’єр-ліги (УПЛ) проти рівненського "Вереса".

Зустріч, що проходила у Рівному на стадіоні "Авангард", завершилась із рахунком 1:1. Про це повідомляє "Телеграф".

Перший тайм поєдинку завершився грандіозним скандалом. У компенсований час Гірники заробили стандарт поблизу штрафної лінії господарів. Поки кіпер "Вереса" "будував стінку", Микола Матвієнко пробив по порожніх воротах, а арбітр Олександр Шандор зарахував гол. Цікаво, що на поєдинку за рішенням рівненського клубу була відсутня система VAR.

Додамо, у мережі активно поширюється стоп-кадр із трансляції, на якому видно, що Шандор зробив характерний рух свистком перед лицем Матвієнка. Цей жест означає лише одне — удар зі штрафного мав наноситися лише по свистку арбітра.

Після забитого голу донеччани одразу залишилися у меншості після вилучення Артема Бондаренка, який грубо порушив правила в центрі поля. А у другому таймі "Верес" пішов уперед і зрівняв рахунок завдяки помилці кіпера Гірників Дмитра Різника. Таким чином, чемпіонів України спіткала карма в поєдинку проти аутсайдера першості.

Повний відеоогляд матчу буде доступний пізніше.

Раніше повідомлялося, що колишній гравець "Шахтаря" та збірної України став жертвою злодіїв.

Нагадаємо, Гірники найближчим часом можуть продати воротаря збірної України до європейського клубу.