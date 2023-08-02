"Шахтер" настигла карма за подлый гол в чемпионате Украины (видео)

Горняки забили скандальный гол

В среду, 2 августа, донецкий "Шахтер" провел гостевой матч 2-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ) против ровенского "Вереса".

Встреча, проходившая в Ровно на стадионе "Авангард", завершилась со счетом 1:1. Об этом сообщает "Телеграф".

Первый тайм поединка завершился грандиозным скандалом. В компенсированное время Горняки заработали стандарт вблизи штрафной линии хозяев. Пока кипер "Вереса" "строил стенку", Николай Матвиенко пробил по пустым воротам, а арбитр Александр Шандор засчитал гол. Примечательно, что на поединке по решению ровенского клуба отсутствовала система VAR.

Добавим, в сети активно распространяется стоп-кадр из трансляции, на котором видно, что Шандор сделал характерное движение свистком перед лицом Матвиенко. Данный жест означает лишь одно — удар со штрафного должен был наноситься лишь по свистку арбитра.

После забитого гола дончане тут же остались в меньшинстве после удаления Артема Бондаренко, который грубо нарушил правила в центре поля. А во втором тайме "Верес" пошел вперед и сравнял счет благодаря ошибке кипера Горняков Дмитрия Ризныка. Таким образом, чемпионов Украины настигла карма в поединке против аутсайдера первенства.

Полный видеообзор матча:

Ранее сообщалось, что бывший игрок "Шахтера" и сборной Украины стал жертвой воров.

Напомним, Горняки в ближайшее время могут продать вратаря сборной Украины в европейский клуб.