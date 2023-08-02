"Реал" повісив цінник на Луніна після скандалу на тренуванні

Вершкові хочуть продати українського воротаря

Мадридський суперклуб хоче продати воротаря збірної України Андрія Луніна. Однією з причин цього став конфлікт українця з тренером голкіперів "Реала" Луїсом Льопісом.

Про це повідомляє Marca. За інформацією джерела, Королівський клуб готовий попрощатися з Луніним за 8 млн євро. Видання зазначає, що попит на Андрія є, хоча він і не є основним кіпером команди.

Повідомляється, що "Реал" націлений продати Луніна цього міжсезоння, адже після закінчення поточного сезону в Андрія закінчується контракт зі Вершковими, а тому він спокійно зможе залишити команду безкоштовно як вільний агент.

Момент конфлікту Луніна із тренером "Реала" потрапив на відео.

Минулого сезону Лунін провів 12 матчів на клубному рівні, в яких пропустив 13 голів, 4 матчі українець провів на "нуль".

Минулого сезону дружина Луніна Анастасія натякнула на відхід футболіста в інший іспанський клуб.

Нещодавно повідомлялося, що послуги Луніна запропонували "Інтеру", хоча міланський клуб хоче підписати воротаря збірної України та "Шахтаря" Андрія Трубіна. Напередодні Трубін отримав пропозицію з Португалії.