"Реал" повісив цінник на Луніна після скандалу на тренуванні
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Вершкові хочуть продати українського воротаря
Мадридський суперклуб хоче продати воротаря збірної України Андрія Луніна. Однією з причин цього став конфлікт українця з тренером голкіперів "Реала" Луїсом Льопісом.
Про це повідомляє Marca. За інформацією джерела, Королівський клуб готовий попрощатися з Луніним за 8 млн євро. Видання зазначає, що попит на Андрія є, хоча він і не є основним кіпером команди.
Повідомляється, що "Реал" націлений продати Луніна цього міжсезоння, адже після закінчення поточного сезону в Андрія закінчується контракт зі Вершковими, а тому він спокійно зможе залишити команду безкоштовно як вільний агент.
Момент конфлікту Луніна із тренером "Реала" потрапив на відео.
Минулого сезону Лунін провів 12 матчів на клубному рівні, в яких пропустив 13 голів, 4 матчі українець провів на "нуль".
Минулого сезону дружина Луніна Анастасія натякнула на відхід футболіста в інший іспанський клуб.
Нещодавно повідомлялося, що послуги Луніна запропонували "Інтеру", хоча міланський клуб хоче підписати воротаря збірної України та "Шахтаря" Андрія Трубіна. Напередодні Трубін отримав пропозицію з Португалії.