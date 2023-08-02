"Реал" повесил ценник на Лунина после скандала на тренировке

Сливочные хотят продать украинского вратаря

Мадридский суперклуб хочет продать вратаря сборной Украины Андрея Лунина. Одной из причин этого стал конфликт украинца с тренером голкиперов "Реала" Луисом Льописом.

Об этом сообщает Marca. По информации источника, Королевский клуб готов попрощаться с Луниным за 8 млн евро. Издание отмечает, что спрос на Андрея есть, хотя он и не основной кипер команды.

Сообщается, что "Реал" нацелен продать Лунина в это межсезонье, ведь по окончании текущего сезона у Андрея истекает контракт со Сливочными, а потому он спокойно сможет покинуть команду бесплатно в качестве свободного агента.

Момент конфликта Лунина с тренером "Реала" попал на видео.

В прошлом сезоне Лунин провел 12 матчей на клубном уровне, в которых пропустил 13 голов, 4 матчах украинец провел на "ноль".

В прошлом сезоне жена Лунина Анастасия намекнула на уход футболиста в другой испанский клуб.

Недавно сообщалось, что услуги Лунина предложили "Интеру", хотя миланский клуб хочет подписать вратаря сборной Украины и "Шахтера" Андрея Трубина. Накануне Трубин получил предложение из Португалии.