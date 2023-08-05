"Реал" хочет избавиться от Лунина и подписать другого украинца
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Испанский суперклуб может приобрести еще одного украинского вратаря
Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин, который попал в немилость Горняков, находится в сфере интересов мадридского "Реала".
Об этом сообщает DefensaCentral. По информации источника, трансфер Трубина в "Реал" возможен только в том случае, если Лунин покинет стан Сливочных.
В Королевском клубе хотят сделать Трубина дублером бельгийца Тибо Куртуа. Сообщается, что "Реал" готов раскошелиться на украинца и заплатить "Шахтеру" 10 млн евро плюс 5 млн евро бонусов. Утверждается, что мадридцы также рассматривают кандидатуру Давида Сории из "Хетафе".
Отметим, "Бенфика" также проявляет интерес к Трубину. По информации record, донецкий клуб отверг предложение португальцев в размере 12 млн евро. За 100% прав на голкипера Горняки хотят сумму в двое больше.
Напомним, недавно Лунин попал в немилость тренера "Реала". В сети всплыло видео, на котором наставник вратарей Сливочных Луис Льопис отчитывает украинца на глазах команды. После скандала на тренировке "Реал" поставил ценник на Лунина.
Ранее сообщалось, что в услугах Трубина заинтересован лондонский "Челси".