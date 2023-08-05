"Реал" хочет избавиться от Лунина и подписать другого украинца

Испанский суперклуб может приобрести еще одного украинского вратаря

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин, который попал в немилость Горняков, находится в сфере интересов мадридского "Реала".

Об этом сообщает DefensaCentral. По информации источника, трансфер Трубина в "Реал" возможен только в том случае, если Лунин покинет стан Сливочных.

В Королевском клубе хотят сделать Трубина дублером бельгийца Тибо Куртуа. Сообщается, что "Реал" готов раскошелиться на украинца и заплатить "Шахтеру" 10 млн евро плюс 5 млн евро бонусов. Утверждается, что мадридцы также рассматривают кандидатуру Давида Сории из "Хетафе".

Отметим, "Бенфика" также проявляет интерес к Трубину. По информации record, донецкий клуб отверг предложение португальцев в размере 12 млн евро. За 100% прав на голкипера Горняки хотят сумму в двое больше.

Лучшие сейвы Анатолия Трубина

Напомним, недавно Лунин попал в немилость тренера "Реала". В сети всплыло видео, на котором наставник вратарей Сливочных Луис Льопис отчитывает украинца на глазах команды. После скандала на тренировке "Реал" поставил ценник на Лунина.

Лучшие сейвы Андрея Лунина

Ранее сообщалось, что в услугах Трубина заинтересован лондонский "Челси".