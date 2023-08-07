"Бенфика" близка к подписанию футболиста сборной Украины: названы условия сделки

Украинский голкипер может перейти в чемпионат Португалии

Португальская "Бенфика" практически договорилась о подписании вратаря "Шахтера" и сборной Украины Анатолия Трубина, который накануне разозлил боссов Горняков.

Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в Twitter. По его словам, первые контакты между клубами прошли еще четыре дня назад, сейчас соглашение на грани завершения.

Сообщается, что португальский клуб готов заплатить за вратаря 10 миллионов евро плюс 1 миллион евро в виде бонусов. Кроме того, Горняки получат 40% от будущей продажи украинца.

В сезоне 2022/23 Трубин сыграл в 38 матчах на клубном уровне, пропустив 40 мячей, 14 поединков украинец провел на "ноль".

Отметим, Трубин отказался продлевать контракт с "Шахтером", соглашение футболиста с Горняками действует до окончания сезона 2023/24. В связи с этим дончане хотят продать кипера, чтобы тот не ушел бесплатно.

Напомним, Анатолий также привлек внимание лондонского "Челси". Ранее сообщалось, что "Шахтер" отверг многомиллионное предложение "Удинезе" по Трубину. Кроме того, "Интер" вел переговоры по голкиперу, однако "Нерадзурри" не согласились платить большие деньги за вратаря.