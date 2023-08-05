Футболистка забила забавный автогол на чемпионате мира (видео)

На женском Мундиале произошло необычное взятие ворот

Испанская футболистка Лайя Кодина забила мяч в свои ворота с расстояния в 50 метров на ЧМ-2023. Ранее зрители стали свидетелями невероятного автогола в исполнении вратаря.

Испанка неудачно отпасовала назад на своего голкипера. Об этом сообщает "Телеграф".

В поединке 1/8 финала чемпионата мира по футболу среди женщин Швейцария — Испания (1:5) при счете 0:1 швейцарки усилиями испанки Кодины сравняли счет. На 11-й минуте Лайя, не глядя, отдала передачу на вратаря с метров 50. В этот момент кипер Испании Каталина Коль находилась за пределами своей штрафной. В итоге мяч предательски залетел в ворота.

Тем не менее сборная Испании без проблем вышла в четвертьфинал женского ЧМ-2023, забив швейцаркам еще четыре безответных гола. К слову, Кодина реабилитировалась перед своими болельщиками, забив гол в ворота Швейцарии под занавес первого тайма.

Испания в следующем раунде Мундиаля сыграет против победителя противостояния Нидерланды — ЮАР.

Напомним, В матче Кубка Германии был установлен рекорд — Константинос Мавропанос забил уникальный гол в свои ворота.

Ранее в Австрии был забит автогол с чужой половины поля.