В Кубке Германии забит уникальный гол: его уже внесли в книгу рекордов (видео)

Константинос Мавропанос забил в свои ворота с 48 метров

В матче Кубка Германии был установлен исторический рекорд. Его автором стал защитник "Штутгарта" Константинос Мавропанос. Он забил самый дальний гол в свои ворота. Ранее в Австрии был забит автогол с чужой половины поля.

На третьей минуте матча с "Падерборном" Мавропанос, находясь на правом фланге обороны, решил отдать пас своему голкиперу. Вратарь явно не ожидал такой передачи и не успел остановить мяч.

Как потом вычислили эксперты, мяч катился в ворота 48 метров! Это самый дальний автогол в истории турнира.

Несмотря на курьезный автогол, "Штутгарт" выиграл у "Падерборна" (2:1) и вышел в 1/4 финала Кубка Германии.

Мы также писали, что в Италии вратарь и защитник сотворили самый глупый автогол года. Кроме того, в чемпионате Нидерландов вратарь стал автором забавного автогола, врезавшись в штангу. Отметим, и феноменальный гол с центра поля в Катаре.

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