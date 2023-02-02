Україна зіграє з Англією: повні результати жеребкування відбору на Євро-2025

Наша молодіжка дізналася суперників із кваліфікації європейської першості

У четвер, 2 лютого, у Ньоні відбулося жеребкування відбірного турніру чемпіонату Європи з футболу 2025 року (U-21). Раніше національна команда отримала суперників із відбору на Євро-2024.

У відборі зіграють 52 збірні. Словаччину, як господаря турніру, звільнено від кваліфікації. Ліхтенштейн вирішив не виставляти свою команду, а росію не допущено до турніру.

За підсумками жеребкування збірна України потрапила до групи F, де її суперниками будуть Англія, Сербія, Північна Ірландія, Азербайджан та Люксембург.

Повні результати жеребкування Євро-2025 (U-21)

Група А: Італія, Ірландія, Норвегія, Туреччина, Латвія, Сан-Марино.

Італія, Ірландія, Норвегія, Туреччина, Латвія, Сан-Марино. Група В: Іспанія, Бельгія, Шотландія, Угорщина, Казахстан, Мальта.

Іспанія, Бельгія, Шотландія, Угорщина, Казахстан, Мальта. Група С: Нідерланди, Швеція, Грузія, Північна Македонія, Молдова, Гібралтар.

Нідерланди, Швеція, Грузія, Північна Македонія, Молдова, Гібралтар. Група D: Німеччина, Польща, Ізраїль, Болгарія, Косово, Естонія.

Німеччина, Польща, Ізраїль, Болгарія, Косово, Естонія. Група E: Румунія, Швейцарія, Фінляндія, Албанія, Чорногорія, Вірменія.

Румунія, Швейцарія, Фінляндія, Албанія, Чорногорія, Вірменія. Група F: Англія, Україна, Сербія, Північна Ірландія, Азербайджан, Люксембург.

Англія, Україна, Сербія, Північна Ірландія, Азербайджан, Люксембург. Група G: Португалія, Хорватія, Греція, Білорусь, Фарер, Андорра.

Португалія, Хорватія, Греція, Білорусь, Фарер, Андорра. Група H: Франція, Австрія, Словенія, Боснія, Кіпр.

Франція, Австрія, Словенія, Боснія, Кіпр. Група I: Данія, Чехія, Ісландія, Уельс, Литва.

У фінальну частину Євро-2025 (U-21) вийдуть дев’ять переможців груп, три найкращі команди серед володарів других місць та три переможці плей-офф, в якому гратимуть шість володарів других місць.

Кваліфікація проходитиме з березня 2023 року по листопад 2024 року.

Зазначимо, що цього року молодіжна збірна України також візьме участь у фінальному турнірі Євро-2023 (U-21).