Україна зіграє з Англією: повні результати жеребкування відбору на Євро-2025
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Наша молодіжка дізналася суперників із кваліфікації європейської першості
У четвер, 2 лютого, у Ньоні відбулося жеребкування відбірного турніру чемпіонату Європи з футболу 2025 року (U-21). Раніше національна команда отримала суперників із відбору на Євро-2024.
У відборі зіграють 52 збірні. Словаччину, як господаря турніру, звільнено від кваліфікації. Ліхтенштейн вирішив не виставляти свою команду, а росію не допущено до турніру.
За підсумками жеребкування збірна України потрапила до групи F, де її суперниками будуть Англія, Сербія, Північна Ірландія, Азербайджан та Люксембург.
Повні результати жеребкування Євро-2025 (U-21)
- Група А: Італія, Ірландія, Норвегія, Туреччина, Латвія, Сан-Марино.
- Група В: Іспанія, Бельгія, Шотландія, Угорщина, Казахстан, Мальта.
- Група С: Нідерланди, Швеція, Грузія, Північна Македонія, Молдова, Гібралтар.
- Група D: Німеччина, Польща, Ізраїль, Болгарія, Косово, Естонія.
- Група E: Румунія, Швейцарія, Фінляндія, Албанія, Чорногорія, Вірменія.
- Група F: Англія, Україна, Сербія, Північна Ірландія, Азербайджан, Люксембург.
- Група G: Португалія, Хорватія, Греція, Білорусь, Фарер, Андорра.
- Група H: Франція, Австрія, Словенія, Боснія, Кіпр.
- Група I: Данія, Чехія, Ісландія, Уельс, Литва.
У фінальну частину Євро-2025 (U-21) вийдуть дев’ять переможців груп, три найкращі команди серед володарів других місць та три переможці плей-офф, в якому гратимуть шість володарів других місць.
Кваліфікація проходитиме з березня 2023 року по листопад 2024 року.
Зазначимо, що цього року молодіжна збірна України також візьме участь у фінальному турнірі Євро-2023 (U-21).