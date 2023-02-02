Украина сыграет с Англией: полные результаты жеребьевки отбора на Евро-2025

Наша молодежка узнала соперников по квалификации европейского первенства

В четверг, 2 февраля, в Ньоне состоялась жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2025 года (U-21). Ранее национальная команда получила соперников по отбору на Евро-2024.

В отборе сыграют 52 сборные. Словакия, как хозяйка турнира, освобождена от квалификации. Лихтенштейн решил не выставлять свою команду, а россия не допущена к турниру.

По итогам жеребьевки сборная Украины попала в группу F, где ее соперниками будут — Англия, Сербия, Северная Ирландия, Азербайджан и Люксембург.

Полные результаты жеребьевки Евро-2025 (U-21)

Группа А: Италия, Ирландия, Норвегия, Турция, Латвия, Сан-Марино.

Италия, Ирландия, Норвегия, Турция, Латвия, Сан-Марино. Группа В: Испания, Бельгия, Шотландия, Венгрия, Казахстан, Мальта.

Испания, Бельгия, Шотландия, Венгрия, Казахстан, Мальта. Группа С: Нидерланды, Швеция, Грузия, Северная Македония, Молдова, Гибралтар.

Нидерланды, Швеция, Грузия, Северная Македония, Молдова, Гибралтар. Группа D: Германия, Польша, Израиль, Болгария, Косово, Эстония.

Германия, Польша, Израиль, Болгария, Косово, Эстония. Группа E: Румыния, Швейцария, Финляндия, Албания, Черногория, Армения.

Румыния, Швейцария, Финляндия, Албания, Черногория, Армения. Группа F: Англия, Украина, Сербия, Северная Ирландия, Азербайджан, Люксембург.

Англия, Украина, Сербия, Северная Ирландия, Азербайджан, Люксембург. Группа G: Португалия, Хорватия, Греция, Беларусь, Фареры, Андорра.

Португалия, Хорватия, Греция, Беларусь, Фареры, Андорра. Группа H: Франция, Австрия, Словения, Босния, Кипр.

Франция, Австрия, Словения, Босния, Кипр. Группа I: Дания, Чехия, Исландия, Уэльс, Литва.

В финальную часть Евро-2025 (U-21) выйдут девять победителей групп, три лучшие команды среди обладателей вторых мест и три победителя плей-офф, в которому будут играть шесть обладателей вторых мест.

Квалификация пройдет с марта 2023 года по ноябрь 2024 года.

Отметим, что в этом году молодежная сборная Украины также примет участие в финальном турнире Евро-2023 (U-21).