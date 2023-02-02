У Кубку Німеччини забито унікальний гол: його вже внесли до книги рекордів (відео)

Костянтинос Мавропанос забив у свої ворота з 48 метрів

У матчі Кубка Німеччини було встановлено історичний рекорд. Його автором став захисник "Штутгарта" Костянтинос Мавропанос. Він забив найдальший гол у свої ворота. Раніше в Австрії був забитий автогол із чужої половини поля.

На третій хвилині матчу з "Падерборном" Мавропанос, перебуваючи на правому фланзі оборони, вирішив віддати пас своєму голкіперу. Воротар явно не очікував такої передачі і не встиг зупинити м’яч.

Як потім вирахували експерти, м’яч котився у ворота 48 метрів! Це найдальший автогол в історії турніру.

Незважаючи на курйозний автогол, "Штутгарт" виграв у "Падерборна" (2:1) і вийшов до 1/4 фіналу Кубка Німеччини.

Ми також писали, що в Італії воротар та захисник створили найдурніший автогол року. Крім того, в чемпіонаті Нідерландів воротар став автором кумедного автоголу, врізавшись у штангу. Зазначимо, і феноменальний гол із центру поля в Катарі.

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