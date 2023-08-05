Футболістка забила кумедний автогол на чемпіонаті світу (відео)

На жіночому Мундіалі сталося незвичайне взяття воріт

Іспанська футболістка Лая Кодіна забила м’яч у свої ворота з відстані 50 метрів на ЧС-2023. Раніше глядачі стали свідками неймовірного автогола у виконанні воротаря.

Іспанка невдало відпасувала назад на свою голкіперку. Про це повідомляє "Телеграф".

У поєдинку 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу серед жінок Швейцарія — Іспанія (1:5) за рахунку 0:1 швейцарки зусиллями іспанки Кодіни зрівняли рахунок. На 11-й хвилині Лая, не дивлячись, віддала передачу на воротарку з метрів 50. У цей момент кіперка Іспанії Каталіна Коль перебувала за межами свого штрафного майданчика. У результаті м’яч зрадницьки залетів у ворота.

Проте збірна Іспанії без проблем вийшла до чвертьфіналу жіночого ЧС-2023, забивши швейцаркам ще чотири голи. До речі, Кодіна реабілітувалась перед своїми вболівальниками, забивши гол у ворота Швейцарії під завісу першого тайму.

Іспанія у наступному раунді Мундіалю зіграє проти переможця протистояння Нідерланди – ПАР.

Нагадаємо, У матчі Кубка Німеччини було встановлено рекорд — Костянтинос Мавропанос забив унікальний гол у свої ворота.

Раніше в Австрії був забитий автогол із чужої половини поля.