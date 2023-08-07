Месси вновь показал свое "волшебство": Лионель наслаждается игрой в США (видео)

Аргентинский футболист провел очередной блестящий поединок

Нападающий "Интер" Майами Лионель Месси продолжает демонстрировать свое "волшебство" в новом клубе.

Аргентинец отличился дублем в матче 1/8 финала Кубка лиг против "Далласа" – 4:4 (5:3 после пенальти). Об этом сообщает "Телеграф".

36-летний форвард открыл счет в игре на 6-й минуте, пробив в касание из-за пределов штрафной после передачи Жорди Альбы. Второй гол стал спасительными для "Интера" — на 85-й минуте Лионель мастерски пробил со штрафного прямо в "девятку" и спас свою команду от поражения. В серии пенальти Месси также отметился, реализовав первый удар, а его команда оказалась точнее — 5:3.

Видео голов Месси в матче с "Далласом":

Добавим, что украинский защитник "Интер" Майами Сергей Кривцов провел на поле весь матч, но не участвовал в футбольной лотерее. В четвертьфинале Кубка лиг команда Месси сыграет с победителем пары "Шарлотт" – "Хьюстон Динамо".

Видеообзор матча "Даллас" — "Интер" Майами:

К слову, в 4 матчах за "Интер" Майами Лионель забил 7 голов и сделал 1 ассист.

Напомним, недавно в игре за сборную Аргентины Месси забил самый быстрый гол в карьере.

Ранее сообщалось, что на презентации в Майами с Лионелем произошел конфуз.