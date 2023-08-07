Мессі знову показав свою "магію": Ліонель насолоджується грою в США (відео)

Аргентинський футболіст провів черговий блискучий поєдинок

Нападник "Інтер" Маямі Ліонель Мессі продовжує демонструвати свою "магію" у новому клубі.

Аргентинець відзначився дублем у матчі 1/8 фіналу Кубка ліг проти "Далласа" — 4:4 (5:3 після пенальті). Про це повідомляє "Телеграф".

36-річний форвард відкрив рахунок у грі на 6-й хвилині, пробивши в дотик з-за меж штрафного майданчика після передачі Жорді Альби. Другий гол став рятівним для "Інтера" — на 85-й хвилині Ліонель майстерно пробив зі штрафного прямо в "дев’ятку" і врятував свою команду від поразки. У серії пенальті Мессі також відзначився, реалізувавши перший удар, а його команда виявилася точнішою — 5:3.

Відео голів Мессі у матчі з "Далласом":

Додамо, що український захисник "Інтер" Маямі Сергій Кривцов провів на полі весь матч, але не брав участі у футбольній лотереї. У чвертьфіналі Кубка ліг команда Мессі зіграє з переможцем пари "Шарлотт" — "Х’юстон Динамо".

Відеоогляд матчу "Даллас" — "Інтер" Маямі:

До речі, у 4 матчах за "Інтер" Маямі Ліонель забив 7 голів та зробив 1 асист.

Нагадаємо, нещодавно у грі за збірну Аргентини Мессі забив найшвидший гол у кар’єрі.

Раніше повідомлялося, що на презентації в Маямі з Ліонелем стався конфуз.